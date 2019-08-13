"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

أعلنت قناة "TeN" الفضائية، عن عرض فيلم وثائقي جديد، عن تاريخ العنف لدى جماعة الإخوان الإرهابية.



يكشف الفيلم الوثائقي عن خبايا الجماعة وسموم الإرهاب في المنطقة، كما يكشف كيف يصنع الإخوان العنف، عن طريق سرد بعض الأحداث الإرهابية، وآراء الخبراء والمتخصصين والمحللين في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم "احتيال"، غدًا الأربعاء، الساعة 12 ظهرًا، على أن تتم إعادة عرضه مرة أخرى الساعة 10 مساءً.