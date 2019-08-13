غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حفل موسيقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في التاسعة من مساء غدا الأربعاء 14 أغسطس الجارى، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.



يتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز مجموعة من أروع الأغاني التراثية منها: "دارت الأيام، بتونس بيك، أنا لك على طول، تمر حنة، وحياتك يا حبيبي، كل دة كان ليه، يا مسافر وحدك، على قد الشوق، الحياة حلوة، سواح، ما قالي وقولتله، أي والله، على رمش عيونها"، يتغنى بها المطربون " أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد الوزيري".