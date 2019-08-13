تشريح جثة عاطل لقي مصرعه على يد مسجل خطر في أوسيم

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بتشريح جثة عاطل لقي مصرعه على يد مسجل خطر؛ بسبب نشوب خلافات بينهما مما أسفر عن مقتل المجني عليه بمنطقة أوسيم في شمال الجيزة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، كما طلبت تفريغ الكاميرات المحيطة.



تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من الأهالي، بمقتل عاطل نتيجة إصابته بعدة طعنات في مفترق الجسد، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين" وتوفى في الحال.



وكشفت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة؛ مما أسفر عن إصابته، وتجددت الخلافات بينهما مرة أخرى حيث حاول المجني عليه الانتقام منه، إلا أن المتهم سدد له عدة طعنات أسفرت عن مقتله في الحال.



وتوجه ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم إلى مكان الواقعة وبصحبتهم القوة المرافقة، وبإجراء التحريات تمكنوا من تحديد مكان هروب المتهم ومطاردته والقبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.