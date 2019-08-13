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رياضة

فرج عامر: لقب كأس مصر سُرق من سموحة لصالح الزمالك بفضيحة تاريخية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:17 م
جريدة الدستور
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كشف فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل مثيرة في اختيار حكم نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة عام 2018 ، والذي انتهى بفوز الزمالك وتتويجه باللقب.

وقال فرج عامر إن مجلس اتحاد الكرة يجب أن يحاكم علنيًا ، مشددًا على أن لقب كأس مصر تم سرقته من سموحة .

وقال فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك " لحظات لاتنسي يوم رفض هاني أبوريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كاس مصر عام ٢٠١٨ في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك وذلك بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور واتصل بي الاستاذ أحمد مجاهد يبلغني أن الاستاذ هاني أبوريدة لا يرد علي تليفوني لأنه مريض بالقلب".

 وأضاف رئيس سموحة " أتوا بالحكم محمد فاروق في آخر مبارة له في حياته التحكيمية ووعدوه بوظيفة الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالكً وأثناء المباراة أجهر الكابتن أحمد مجاهد وآخرين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بانهم يتمنوا فوز الزمالك حتى يكون السوبر بين الأهلي والزمالك ".

 وتابع " تم سرقة الكأس من سموحة بفضيحة وفُجر وقبل النهاية بدقيقتين قال لي هاني أبوريدة لا أفهم سبب الاحتقان وقلت له انت السبب، لقد كان ترتيب الأوراق وصنع النتائج وسرقة التعب والمجهود هي أبسط لعب اتحاد كرة القدم السابق الذي يجب أن يحاكم علنيا وفي ميدان عام عن ما ارتكب من جرائم في حق كرة القدم المصرية"

 وأتم " الأهم من ذلك أن الأخ أحمد مجاهد عشماوي الكرة المصرية سابقا باعت لي تهنئة بالعيد يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته .. والله العظيم لو قلت كل اللي عندي واللي شاهدته علنا حتكون فضيحة العصر".

 

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