بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

تداولت أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا تؤكد وفاة صاحب واقعة عجلة صلاة العيد، والمعروف بـ"رجل العجلة"، وهو الذي كان يؤدي صلاة عيد الأضحى وهو يركب العجلة.



وانتشرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا عقب صلاة عيد الأضحى أول أمس الأحد، بسبب تداول صورة لرجل مسن يركب دراجة ويصلي بها، وتم تداول الصورة والسخرية منها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ما أدي إلى حالة من الصدمة لهذا الرجل المسن.



وقالت ابنة الرجل المسن في استغاثتها من خلالها صفحات السوشيال ميديا لحذف صورة والدها، إن الصورة تسببت في جلطة لوالدها وهو الآن موجود في المستشفى.



وأضافت "إحنا بنات وإخواتي حصل بينهم وبين أزواجهم خناقات كبيرة بسبب الصورة لأنها أصبحت مادة للسخرية.. أهالى أزاوج أخواتى إتريقوا على بابا وحاليًا المشكلة وصلت إلى الطلاق.. بابا كان خايف على العجلة تتسرق وميقصدش يعمل كده".



وتابعت أن الصورة كانت بداية انتشارها من صفحة "المحلة الكبرى" بلدتهم، وهم الآن لا يستطيعون حذف الصورة، مؤكدة أنها تواصلت مع الأدمن الخاص بالصفحة لكنه حظرها على "الفيسبوك".