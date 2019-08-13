جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وعشيقها عقب ضبطهما في وضع مخل داخل غرفة بالمنزل.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور أهالي قرية زاوية غزال على جثتي شاب وفتاة.



انتقل الرائد أحمد الشرقاوي، رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد. م. ح"، و"فاطمة. ا. م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.



وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ"، موظف بدرجة مدير عام في إحدي الشركات، ونجليه "م"، بالمرحلة الثانوية العامة، و"أ"، طالب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور؛ انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم.



وقال الأب المتهم الأول في اعترافاته، إنه شعر بوجود حركة غريبة في المنزل بالساعات الأولى من صباح اليوم، فصعد إلى الطابق الأعلى، فوجد ابنته في أحضان شاب في وضع مخل، فقيدهما بالحبال بمساعدة نجليه.



وأضاف المتهم، أنه أمر نجله الأكبر بذبح شقيقته وعشيقها لكنه رفض، فأمر نجله الآخر بذلك، وبالفعل نفذ وقتلهما.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.