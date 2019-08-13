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اقتصاد

بالأرقام.. صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال العامين السابقين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:33 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الصادارت المصرية للرخام والجرانيت قد شاهدت تغير في الفترة ما بين 2017 حتي نهايه 2018.

وأوضح غالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الصين 32.957 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 34.466 مليون دولار بتراجع 4% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى ليبيا 29.270 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 16.229 مليون دولار بزيادة 80% عن عام 2017.

وأشار غالي أن بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى بريطانيا 5.649 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 6.081 مليون دولار، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية، 3.305مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.877 مليون دولار بزيادة 76% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 3.181مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017فقد بلغ حجم الصادرات إلى 3.219 مليون دولار بتراجع 1% عن عام 2017.

وأكد علي أن حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى فرنسا،بلغت 1.959 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.755 مليون دولار بزيادة 12% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الهند، 0.791 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.978 مليون دولار بتراجع 19% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى اليونان، 0.750 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.606 مليون دولار بزيادة 24% عن عام 2017.

وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى أسبانيا، 1.275 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017 فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.883 مليون دولار بزيادة 44% عن عام 2017، وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى ايطاليا، 0.620مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017، فقد بلغ حجم الصادرات إلى 1.386 مليون دولار بتراجع 51 وقد بلغ حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى تركيا، 0.419مليون دولار خلال 2018 مقارنة بعام 2017فقد بلغ حجم الصادرات إلى 0.327 مليون دولار بزيادة 28% عن عام 2017.% عن عام 2017.

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