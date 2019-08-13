حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 13 أغسطس 2019
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:35 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تحول ظروف كثيرة خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس.
عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم وغير المجدي، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة.
الثور
مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى التخلص من بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.
عاطفيًا: تبحث عن استقرارك العاطفي والعائلي وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.
صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.
الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.
عاطفيًا: أجواء الشريك تولد نوعًا من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض.
السرطان
مهنيًا: حاذر من مواجهة أو نزاع، وحاول ألا يخيب ظنك بنفسك هذا اليوم، وافعل ما تشاء أن مواقع الكواكب مناسبة جدًا وتفتح أمامك آفاقًا جديدة.
عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه.
صحيًا: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة.
الأسد
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إقدامك على خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت سابقًا تراجعًا لافتًا في عملك.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وعابرة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.
العذراء
مهنيًا: تبدو سعيدًا بالتغييرات التي قمت بها، وتتاح لك فرص كثيرة قد تفوق توقعاتك لتنفيذ بعض الأحلام.
عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.
صحيًا: الآلام في الأذنين لها أسباب متعددة، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.
الميزان
مهنيًا: هذا اليوم لا يخدم أهدافك وتطلعاتك الطموحة، ما يتوجب عليك أن تتصرّف بحذر شديد وأن تبدأ بما هو أساسي.
عاطفيًا: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة.
صحيًا: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك.
العقرب
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالحظ مجددًا، وإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جدًا.
عاطفيًا: تستغلّ جاذبيتك إلى أقصى الحدود لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحًا لافتًا طال انتظاره.
صحيًا: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب.
القوس
مهنيًا: يعرضك أحد المتطفلين على مجالك المهني لبعض الإشكالات مع الزملاء ويجعلك منشغلًا جدًا بعمل معقد.
عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.
صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.
الجدي
مهنيًا: تتخلص من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبيرة، وتنطلق مجددًا في خطة عمل واضحة جدًا.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء السائدة حاليًا.
صحيًا: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائمًا للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك.
الدلو
مهنيًا: تكون اليوم في وضع مهني جيد يعني الارتياح نوعًا ما والاستفادة من بعض الفرص في حياتك العملية.
عاطفيًا: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقًا.
الحوت
مهنيًا: يشير دفتر الحسابات في العمل إلى نفقات إضافية بسبب مسائل كثيرة مستجدة تفرض نفسها بقوة عليك.
عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل.
صحيًا: بين الصحة السليمة والصحة شبة السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك.
الحمل
مهنيًا: تحول ظروف كثيرة خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس.
عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم وغير المجدي، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة.
الثور
مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى التخلص من بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.
عاطفيًا: تبحث عن استقرارك العاطفي والعائلي وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.
صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.
الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.
عاطفيًا: أجواء الشريك تولد نوعًا من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر.
صحيًا: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض.
السرطان
مهنيًا: حاذر من مواجهة أو نزاع، وحاول ألا يخيب ظنك بنفسك هذا اليوم، وافعل ما تشاء أن مواقع الكواكب مناسبة جدًا وتفتح أمامك آفاقًا جديدة.
عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه.
صحيًا: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة.
الأسد
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إقدامك على خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت سابقًا تراجعًا لافتًا في عملك.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وعابرة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.
العذراء
مهنيًا: تبدو سعيدًا بالتغييرات التي قمت بها، وتتاح لك فرص كثيرة قد تفوق توقعاتك لتنفيذ بعض الأحلام.
عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.
صحيًا: الآلام في الأذنين لها أسباب متعددة، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.
الميزان
مهنيًا: هذا اليوم لا يخدم أهدافك وتطلعاتك الطموحة، ما يتوجب عليك أن تتصرّف بحذر شديد وأن تبدأ بما هو أساسي.
عاطفيًا: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة.
صحيًا: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك.
العقرب
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالحظ مجددًا، وإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جدًا.
عاطفيًا: تستغلّ جاذبيتك إلى أقصى الحدود لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحًا لافتًا طال انتظاره.
صحيًا: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب.
القوس
مهنيًا: يعرضك أحد المتطفلين على مجالك المهني لبعض الإشكالات مع الزملاء ويجعلك منشغلًا جدًا بعمل معقد.
عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.
صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.
الجدي
مهنيًا: تتخلص من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبيرة، وتنطلق مجددًا في خطة عمل واضحة جدًا.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء السائدة حاليًا.
صحيًا: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائمًا للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك.
الدلو
مهنيًا: تكون اليوم في وضع مهني جيد يعني الارتياح نوعًا ما والاستفادة من بعض الفرص في حياتك العملية.
عاطفيًا: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقًا.
الحوت
مهنيًا: يشير دفتر الحسابات في العمل إلى نفقات إضافية بسبب مسائل كثيرة مستجدة تفرض نفسها بقوة عليك.
عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل.
صحيًا: بين الصحة السليمة والصحة شبة السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك.