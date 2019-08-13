حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 13 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تحول ظروف كثيرة خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس.

عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم وغير المجدي، لأنّه سيؤثر سلبًا في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة.



الثور

مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى التخلص من بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقك إلا أنه يجعلك مزاجيًّا جدًّا وقد يحمّلك أعباء.

عاطفيًا: تبحث عن استقرارك العاطفي والعائلي وتحاول أن تضبط الإيقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة.

صحيًا: تخف آلام الظهر شيئًا فشيئًا بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يوميًا.



الجوزاء

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.

عاطفيًا: أجواء الشريك تولد نوعًا من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر.

صحيًا: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض.



السرطان

مهنيًا: حاذر من مواجهة أو نزاع، وحاول ألا يخيب ظنك بنفسك هذا اليوم، وافعل ما تشاء أن مواقع الكواكب مناسبة جدًا وتفتح أمامك آفاقًا جديدة.

عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه.

صحيًا: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة.



الأسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إقدامك على خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا، وخصوصا أنك واجهت سابقًا تراجعًا لافتًا في عملك.

عاطفيًا: غيوم بسيطة وعابرة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.

صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.



العذراء

مهنيًا: تبدو سعيدًا بالتغييرات التي قمت بها، وتتاح لك فرص كثيرة قد تفوق توقعاتك لتنفيذ بعض الأحلام.

عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.

صحيًا: الآلام في الأذنين لها أسباب متعددة، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.



الميزان

مهنيًا: هذا اليوم لا يخدم أهدافك وتطلعاتك الطموحة، ما يتوجب عليك أن تتصرّف بحذر شديد وأن تبدأ بما هو أساسي.

عاطفيًا: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة.

صحيًا: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك.



العقرب

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالحظ مجددًا، وإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جدًا.

عاطفيًا: تستغلّ جاذبيتك إلى أقصى الحدود لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحًا لافتًا طال انتظاره.

صحيًا: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب.



القوس

مهنيًا: يعرضك أحد المتطفلين على مجالك المهني لبعض الإشكالات مع الزملاء ويجعلك منشغلًا جدًا بعمل معقد.

عاطفيًا: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما.

صحيًا: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحًا مدة ساعة على الأقل.



الجدي

مهنيًا: تتخلص من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبيرة، وتنطلق مجددًا في خطة عمل واضحة جدًا.

عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء السائدة حاليًا.

صحيًا: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائمًا للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك.



الدلو

مهنيًا: تكون اليوم في وضع مهني جيد يعني الارتياح نوعًا ما والاستفادة من بعض الفرص في حياتك العملية.

عاطفيًا: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا.

صحيًا: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقًا.



الحوت

مهنيًا: يشير دفتر الحسابات في العمل إلى نفقات إضافية بسبب مسائل كثيرة مستجدة تفرض نفسها بقوة عليك.

عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل.

صحيًا: بين الصحة السليمة والصحة شبة السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك.