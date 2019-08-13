فى خدمتك.. كيف تطلب سيارة إسعاف لتأمين مؤتمر؟

نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية طلب تامين مؤتمرات أو احتفالات جماعية أو أحداث رياضية من خلال وجود سيارة إسعاف مصرية وذلك نقلا عن موقع هيئة الإسعاف المصرية.



ولطلب تأمين بسيارة إسعاف هناك بعض الإجراءات الأساسية للحصول على السيارة وهي:



ـ من الضروري جدا التنسيق مسبقًا مع الهيئة بإرسال البيانات اللازمة لإدارة الخدمات الإسعافية الغير طارئة لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة والأطباء المتخصصون بمجال الطوارئ.



ـ البيانات الواجب توافرها:

موعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال.

عدد الحاضرين المتوقع.

مدي الاحتياج إلى عيادة متخصصة بمكان انعقاد المؤتمر أو الاحتفال.

عدد سيارات الإسعاف المطلوبة لتأمين الحدث.

الشخصيات الهامة الموجودة بالمؤتمر.