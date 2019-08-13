15 شركة مشتركة مع قطاع الأعمال فى استثمارات العقارات

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية الاستفادة من استثماراتها في الشركات المشتركة خلال الفترة القادمة، وترصد "الدستور" وفقا لأخر تقرير من قطاع الأعمال والشركات المشتركة في قطاع الاستثمار العقاري التي وصل عددها إلى 15 شركة.



والشركات، هي: الشمس للإسكان والتعمير - زهراء المعادى للاستثمار والتعمير (زامكو) - الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى - المتحدة للإسكان والتعمير - السادس من أكتوبر للتنمية – سوديك مدينة نصر للإسكان والتعمير - المشروعات الصناعية والهندسية-المجموعة المصرية العقارية- مجموعة طلعت مصطفى - القاهرة للإسكان والتعمير - مينا للاستثمار السياحى والعقارى - أوراسكوم كونسترأكشن المحدودة - الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية - مصر للاستثمار العقارى والسياحى - الأهلية للاستثمار والتعمير – نيركو.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.