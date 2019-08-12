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الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية في ملوي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:10 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، اليوم الإثنين، صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بمُطرانية ملَّوي.

وتنظم إيبارشية ملوي قداسات يومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضي، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناءً عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

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