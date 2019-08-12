"مشاهد غير لائقة وتعذيب طفلة".. أبرز المواقف السخيفة لـ"أحمد وزينب"

حالة من الفرح سيطرت على رواد السوشيال ميديا عقب إعلان "أحمد وزينب" وهما اليوتيوبر الشهيران اعتزالهما للفيديوهات ومغادرتهما مصر، حيث نشر أحمد حسن "اليوتيوبر" الشهير، فيديو جديد برفقة زوجته زينب، يعتذران فيه للجمهور عن نشر فيديوهات أو صور خلال الفترة الماضية قال فى هذا الفيديو: "إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام".



واشتهر الثنائي بأفعالهما السخيفة، وكان آخرها صور لهما فى إحدى حمامات السباحة خارج مصر.



"مايوهات ومشاهد غير لائقة"

فى محاولة منهما لاستفزاز الجمهور نشر أحمد حسن وزوجته زينب صورة رومانسية تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع الصور انستجرام أمس، وتوضح الصور أحمد وهو يحتضن زوجته بحمام سباحة بأحد الفنادق الشهيرة بدبي، بعد إعلان سفرهما للخارج بعد تزايد الاتهامات والانتقادات حوله وهو وزجته لاستغلال طفلتهما حديثة الولادة عبر قناتهما بموقع اليوتيوب.



"استغلال طفلتهما"

قام الزوجان أحمد وزينب باستغلال طفلتهما التى لا تبلغ من العمر شهور قليلة لعمل فيديوهات لتجميع أكبر عدد من المشاهدات حيث كانا يستغلان طفلتهما فى عمل فيديوهات مما أدى إلى تصعيد القضية وتقديم بلاغ ضدهما للنائب العام والبلاغ مقدم من المجلس القومى للطفولة والأمومة، ضد الزوجين حيث قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، وتوجيه الإساءة لها وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



"أرباحهم من اليوتيوب"

فى ظل هذه السخافات التى يقدمها الثنائي أحمد وزينب، تم الإعلان عن الأرباح الناتجة عن المشاهدات لهم على اليوتيوب حيث أكد الإعلامي حسام حداد، خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة "إكسترا نيوز" خلال الفترة الماضية، أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب قد تصل إلى 5.2 ملايين دولار سنويًا، وقال "حداد": إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض"؛ حيث إن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 ملايين شخص.