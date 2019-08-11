الأنبا تادرس يفتتح معرض صوم العذراء بإيبارشية بورسعيد

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها أمس القداس الإلهى على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل - الكاتدرال، وعقب الانتهاء افتتح المعرض المقام بالكنيسة خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.

