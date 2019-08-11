المسلمون فى الولايات المتحدة يحتفلون بعيد الأضحى المبارك

احتفل المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد الأضحى المبارك وأدوا صلاة العيد في مختلف المساجد بأنحاء الولايات الخمسين.



ففي ولاية فيرجينيا شارك المسلمون على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم وبلدانهم الأصلية في مظاهر العيد بالاجتماع منذ صلاة الفجر وحتى أداء صلاة العيد وتبادلوا التهنئة.



وفي الخطبة أكد الأئمة ضرورة توحد المسلمين وتراحمهم ودعوا للمستضعفين منهم في مختلف البلدان بمن في ذلك مسلمو كشمير وبورما، بالإضافة إلى المسلمين في الصين وغيرها من البلدان.



وفيما يخص ذبح الأضحية توجه كثير من المسلمين بعد صلاة العيد من فرجينيا إلى ولاية ميريلاند، حيث الموقع المخصص لهذه الذبائح، حيث يتم الذبح بقواعد منظمة وتجهيزات خاصة لهذا الغرض حتى لا تضر بالبيئة والصحة العامة.