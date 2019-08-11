الهيئة الأوروبية بسويسرا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

تقدمت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، بخالص التهاني لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، الدكتور مهاجري زيان، في رسالته التي وجهها الي جميع المسلمين في أوروبا والعالم:" أتقدم اليكم بأحر التهاني وأجمل الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولي عز وجل أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلام والرخاء وأن يفئ على بلاد المسلمين ما يستقر به الحاضر، ويستقر به المستقبل".



يذكر أن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، هي إحدى الهيئات الإسلامية العاملة في أوربا، وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الدينية التي تساهم في توعية المسلمين في دول أوروبا والعالم.