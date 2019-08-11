راعى كنيسة وادى حوف يشارك أقباط حلوان نهضة العذراء

بدأت كنائس قطاع أطلس والمشروع الأمريكي الثلاث، وهى كنائس الانبا انطونيوس بأطلس والانبا كاراس والآباء الرسل بالمشروع الامريكي، وأبوسيفين بالمشروع الأمريكي بإيبارشية حلوان والمعصرة، نهضة السيدة العذراء.



واتفقت الكنائس الثلاث الواقعة بنطاق إيبارشية حلوان والمعصرة، والخاضعة لرئاسة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، على أن تبدأ الأسبوع الأول بالنهضة بكنيسة الآباء الرسل والأنبا كاراس السائح، بينما تستضيف الأسبوع الثاني كنيسة أبي سيفين.



وتبدأ كنيسة ابي سيفين فيلوباتير محب الأب مرقوريوس يومها الخامس، الاحد المقبل، بكلمة روحية للقس انجيلوس فؤاد راعي كنيسة العذراء بوادي حوف.



ويتولى مسئولية الكنائس الثلاث القس كاراس عبدالله، والقس يوحنا جابر، والقس ارسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.



وبدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوامًا لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

