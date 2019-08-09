السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الكرازة

الأنبا زوسيما يترأس القداس فى كنيسة البابا كيرلس بالجزيرة الشقراء

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:49 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة _ماريان رسمي
طباعة
ads
صليّ نيافة الأنبا زوسيما القداس الإلهي، اليوم الجمعة، بكنيسة القديس العظيم البابا كيرلس السادس بالجزيرة الشقراء بمشاركة الأباء الكهنة، وذلك بثالث أيام صوم السيدة العذراء مريم.

وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافته بتدشين مجموعة من الأيقونات، وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد| جينيفر لوبيز في العلمين.. ونجوم الفن والمجتمع وسط الجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

حريق يلتهم مطعمًا شهيرًا بمدينة نصر.. والخسائر الأولية 250 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

شلل تام في بريطانيا بسبب انقطاع الكهرباء

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

ستوديو

"تميم يستعبد العمال".. الإضرابات تجتاح قطر بسبب الانتهاكات في حق العمالة الوافدة

3 لقطات من حفل جنيفر لوبيز .. تعرف عليهم

جنيفر لوبيز: سأعود لمصر مرة أخري

ختام مبهر لحفل جنيفر لوبيز.. وتؤكد: فخورة بإحتفالي بعيد ميلادي في مصر

رياضة

فوز اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فى بداية مشوارهما بدورى الأبطال

الكندية أندريسكو تفاجئ بليسكوفا وتبلغ قبل النهائى فى تورونتو

زفيريف وثيم يودعان بطولة كأس روجرز للتنس

دورتموند يهزم يوردينجين ويتأهل للدور الثانى بكأس ألمانيا

الرئيس نيوز

وزيرات حكومة مدبولي يشاركن في حفل جينيفر لوبيز بالعلمين (صور)

"بعثة هندسية خاصة".. كيف ساهمت مصر في تجديد الحرمين الشريفين سنة 51؟ (صور نادرة)

تونس.. 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية

ضبط 14 شخصًا في واقعة مقتل شاب بالشرقية.. والأهالي يحرقون منزل القاتل

منوعات

لمريض السكر.. خطوات هامة للحفاظ على الصحة خلال فترة الحج

تطعيمات إلزامية لتجنب العدوى خلال فترة الحج

تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج

كشكول

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

"عمارة": انتهاء الورش التدريبية لمدربي الجودة بمدارس التعليم الفني

الغربية تنهي استعدادها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

مكافأت مالية للعشرة الأوائل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد

إسلام سياسي

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته

بني سويف تناقش «الصدق» بمواقعها الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك