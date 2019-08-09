الأنبا زوسيما يترأس القداس فى كنيسة البابا كيرلس بالجزيرة الشقراء

صليّ نيافة الأنبا زوسيما القداس الإلهي، اليوم الجمعة، بكنيسة القديس العظيم البابا كيرلس السادس بالجزيرة الشقراء بمشاركة الأباء الكهنة، وذلك بثالث أيام صوم السيدة العذراء مريم.



وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافته بتدشين مجموعة من الأيقونات، وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 قداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.