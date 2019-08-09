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الصحة

احذري.. اللحم الأحمر يزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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حثّت دراسة حديثة النساء على التخفيف من استهلاك اللحوم الحمراء، والاستعاضة عنها بلحوم الدجاج، لتخفيض احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

وكشف باحثون من المعهد الوطني البريطاني لعلوم الصحة البيئية عن أن استهلاك الدواجن قد يساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بالورم الخبيث.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل وجبات 42012 امرأة على مدى 7 سنوات في المتوسط، وخلال هذا الوقت، تم تشخيص إصابة 1536 امرأة بسرطان الثدي.

وبيّن تحليل للنتائج أن النساء اللواتي تناولن كمية أكبر من اللحوم الحمراء كان لديهن خطر أعلى بنسبة 23% للإصابة بسرطان الثدي، من النساء اللواتي تناولن كمية أقل من هذه اللحوم.

وفي المقابل، فإن النساء اللواتي تناولن كمية أكبر من الدواجن، كان خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهن أقل بنسبة 15% من النساء اللواتي تناولن كمية أقل من الدواجن، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الدكتور ديل ساندلر، كبير مؤلفي الدراسة: "لقد تم تحديد اللحوم الحمراء كمسرطن محتمل، وتضيف دراستنا أدلة إضافية على أن استهلاك اللحوم الحمراء قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، في حين أن الدواجن كانت مرتبطة بانخفاض هذا الخطر، لكن سبب هذا التأُثير لا يزال غير واضح".

وأضاف الدكتور ساندلر: "على الرغم من أن الآلية التي يقلل استهلاك الدواجن من خلالها خطر الاصابة بسرطان الثدي ليست واضحة، فإن دراستنا تقدم أدلة على أن استبدال الدواجن باللحوم الحمراء قد يكون تغييرًا بسيطًا يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بسرطان الثدي".

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