أنماط أحذية "فيروسية" جديدة من "بوتيجا فانيتا" الإيطالية

قدم "دانييل لي" المدير الإبداعي للعلامة التجارية الإيطالية "بوتيجا فينيتا" في إثارة إعجاب عشاق الموضة، وتقديم قطع فيروسية ضمن مجموعته الأولى للعلامة الإيطالية، فإبتكار منتج رائج يشكل تحدي لكل مصمم ومدير إبداعي لدار أزياء، فخلال عامه الأول من توليه ذلك المنصب، تمكن من ابتكار ثلاثة أنماط مختلفة من الصنادل الأكثر شعبية في صفوف الموضة هذا الصيف.



النمط الأول عبارة عن صنادل ميول متاح باللونين البني والتانتان، والنمط الثاني عبارة عن صندل برباط الكاحل متاح في مختلف الألوان، اما النمط الأكثر شعبية هو ذو اللون الأبيض.



أما النمط الثالث فكان عبارة عن صندل مغطى بطبقة شفافة من نقشة الشبكة، وهو متربع على عرش أيقونات الموضة، تميزت الأنماط الثلاثة بمقدمة مربعة الشكل، ونفدت جميعها من متاجر العلامة والمواقع الإلكترونية منذ الأسابيع الأولى من طرحها بالاسواق.