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فن

ميكس بين "رامى جمال وأحمد المالكى" فى ألبوم "أتحداك"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:54 ص
المطرب الشاب خليفة
المطرب الشاب خليفة
الدستور
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طرح المطرب الشاب خليفة، منذ قليل برومو ألبومه الغنائي الجديد "أتحداك"، وذلك عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وقرر خليفة، أن يضم ألبومه الجديد 13 أغنية، ويشهد الألبوم من إنتاج شركة "KH production عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات، بالإضافة إلى تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الفنان رامي جمال، والشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وإبراهيم شتا، ومحمد رمضان، ومونتي.

وصور خليفة، حتى الآن 7 أغاني من ألبومه كفيديو كليب، وهما "بوسيلي روحك"،"متشغلش بالك"،"ست الستات"،"عمري اللي فات"،"حبونا لما احتاجونا"، ومن المقرر أن يصور باقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما خضع خليفة، إلي جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد بعدسة المصور شريف مختار، استعدادا لطرح أول فيديو كليب دعائي للألبوم مساء يوم السبت المقبل.

يضم ألبوم"أتحداك" 13 أغنية متنوعه مابين الرومانسي والدراما والهاوس وهم:
_"أتحداك" من كلمات محمد رمضان، وألحان محمد منصور، وتوزيع أحمد أمين.
_"عمري اللي فات" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع مونتي.
_"ست الستات" من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع مونتي.
_"ماعاش اللي يكسرني" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد امين.
_"جه عليا" من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين.
_"يوم حزين" من كلمات أحمد المالكي، ألحان وتوزيع مونتي.
_"عيش" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي، والأغنية عبارة عن ديو غنائي بين المطرب خليفة والمطربة الصاعدة مي حسين.
_"فارق عن الناس" من كلمات إبراهيم شتا، ألحان علي نور، توزيع مونتي.
_"متشغلش بالك"من كلمات إبراهيم شتا، ألحان معز علي، وتوزيع مونتي.
_"بوسيلي روحك" من كلمات إبتسام محروس، ألحان وتوزيع مونتي.
_"حبونا لما إحتاجونا" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي.
_"غالي" من كلمات احمد عبد النبي، ألحان وتوزيع مونتي.
_"غايب حبيبي" كلمات إبراهيم شتا، ألحان وتوزيع مونتي.

جدير بالذكر أن شركة "قنوات" المسؤولة عن توزيع الألبوم "ديجيتال"، ستبدأ بعد العيد حملة الدعاية الخاصة للألبوم الذي يتم طرحه بالكامل بنهاية شهر أغسطس الجاري.

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