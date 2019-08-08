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عالم

غوتيريس: الوضع النهائي لكشمير يجب تسويته عبر قرارات مجلس الأمن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:29 م
أنطونيو غوتيريس
أنطونيو غوتيريس
وكالات
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إن الوضع النهائي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي يجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها غوتيريس، موقفه حيال الأزمة، منذ إعلان الهند، الإثنين، إلغاء الحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ ”فورًا“.
وقال دوغريك: ”الأمين العام ناشد الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس“.

وأضاف: ”موقف الأمم المتحدة إزاء هذا الإقليم يخضع لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها“.

وتابع: ”يشير الأمين العام أيضًا إلى اتفاق عام 1972، بشأن العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، المعروف أيضًا باسم اتفاق سيملا“.

وأوضح دوغريك أن الاتفاق المذكور ”ينص على أن الحل النهائي لجامو وكشمير، سيتم تسويته بالوسائل السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة“.

ولفت إلى أن غوتيريس، يشعر بالقلق أيضًا ”إزاء الإبلاغ عن القيود المفروضة على الجانب الهندي من كشمير، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في المنطقة“.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام، دعا غوتيريس، جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على وضع الإقليم“.

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