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عالم

واشنطن ولندن تؤكدان تطلعهما لاتفاقية تجارة حرة مشتركة بعد "بريكست"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:35 م
جريدة الدستور
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أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده للاختيار السيادي للمملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكست"، مجددا استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الحكومة البريطانية في حال تطبيق خطة ال"بريكست".

جاء ذلك في تصريحات مشتركة اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مع وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب الذي يزور العاصمة الأمريكية حاليا في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب.

ووجه بومبيو الشكر لبريطانيا على مشاركتها في المساعدة في حماية مضيق هرمز وحرية الملاحة وفي الجهود الخاصة بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش إلى جانب والمساعدة في تحقيق الاستقرار في مناطق الحرب وتحميل إيران المسئولية عن سلوكياتها المدمرة في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن الحكومة الجديدة ـ برئاسة بوريس جونسون ـ مصممة على مغادرة الاتحاد الأوربي بحلول نهاية أكتوبر، ورغم استمرار الصداقة والجوار مع الشركاء الأوربيين لكن لندن عازمة على اغتنام الفرص خارج أوربا.

وأكد راب أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لبلاده، معربا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بينهما في أقرب وقت بعد مغادرة الكتلة الأوربية.

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