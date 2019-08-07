أولمبياكوس اليوناني يفوز على باشاك شهير التركي بدوري أبطال أوروبا

فاز فريق (أولمبياكوس) اليوناني، على مضيفه (باشاك) شهير التركي، (1 - 0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، ليقترب الفريق اليوناني من الصعود للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالبطولة.



أحرز هدف أولمبياكوس الوحيد لاعبه يورجوس ماسوراس في الدقيقة 53، قبل أن تتضاعف معاناة باشاك شهير، الذي اضطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه عرفان قهوجي في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني.



ويكفي أولمبياكوس التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعبه الأسبوع المقبل للصعود إلى الدور التالي.



فيما يتعين على باشاك شهير، الفوز بهدفين نظيفين أو بفارق هدف وحيد على مضيفه في لقاء الإياب، شريطة نجاحه في تسجيل أكثر من هدف.