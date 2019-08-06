مورينيو: حان الوقت لإجراء بعض التغييرات

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيعمل رفقة فريق تدريب جديد في مشروعه القادم، بعدما قرر تغيير مساعديه السابقين.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته عبر سكاي سبورتس: «لقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات، لا شيء شخصي، فقط أرغب في التجديد».

ويحاول "سبيشيال وان" الاستعداد جيدا لعودته مجددًا للتدريب، بعدما ظل بعيدًا عن مقاعد الإدارة الفنية منذ إقالته من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

وأوضح في تصريحاته: «أنا أقرأ وأدرس وأنتج أشياء، أحلل الرياضات المختلفة، وأتعرف على فريقي التدريبي في المستقبل الآن، لأن موظفي الفريق القادمين سيكونون مختلفين عن السابقين، قررت ذلك لأنني أعتقد أن الوقت قد حان لبعض التغييرات».

من ناحية أخرى، نفى مورينيو أن تكون قراراته بشأن هذه التغييرات لأسباب شخصية، معلقا: «بالطبع لا، الامر متعلق بالمعرفة والدافع، وأري أنه الوقت المناسب للقيام بذلك».