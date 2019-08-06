تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الآن على رابط بوابة الحكومة المصرية

يمكنكم موقع الدستور الالكتروني من الحصول على بطاقة الترشيح للكلية او المعاهد الخاص بكم من خلال بوابة الحكومة المصرية عقب ظهور نتيجة التنسيق للثانوية العامة لهذا العام 2019/2020 من خلال رابط مباشر "لينك سريع" من خلال رقم الجلوس ورقمك السري للتقدم إلى الكليات الحكومية جامعة عين شمس / القاهرة / حلوان

وكان الموقع الإلكتروني للتنسيق قد أغلق، أول أمس الأحد، باب تسجيل الرغبات بعد أن بدأت أعمال المرحلة الأربعاء الماضي.

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وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت في وقت سابق، مد فترة أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى الساعة 12 منتصف ليل الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إن قرار المد جاء حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يحق لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق حوالي 229 ألفا و978 طالب وطالبة، من بينهم 175 ألفا و673 طالب وطالبة في الشعبة العلمية و54 ألفا و305 في الشعبة الأدبية.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وطلاب شعبة علمي رياضة وطلاب شعبة أدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستكون بحد أدنى 320 درجة لطلاب شعبة علمي وعلوم وعلمي رياضة أي بنسبة 78.05 % فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وبالنسبة لطلاب شعبة أدبي فإن الحد الأدنى في المرحلة الثانية هي 279 درجة فأكثر وحتى الحد الأدنى للمرحلة الأولى.