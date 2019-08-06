إيران: 1.132 مليار دولار قيمة تصدير المعادن الفلزية خلال شهرين

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية عن تصدير 5 ملايين طن من أنواع المعادن الفلزية بقيمة 1.132 مليار دولار في شهرين خلال فترة من 21 مارس حتى 21 مايو الماضيين بنمو 24 بالمئة على اساس سنوي.



ونقلت وكالة أنباء "فارس" الايرانية اليوم الثلاثاء عن "الهة مكري" رئيس مجموعة المعادن والصناعات التعدينية قولها إن سبائك الصلب تصدرت قائمة الصادرات بقيمة 324 مليون دولار وبحجم 911 الف طن تلاها خام الحديد والمركز منه بقيمة 214 مليون دولار.



وأضافت أن قيمة صادرات المنتجات الطولية للصلب 124 مليون دولار والنحاس الكاثودي 71 مليون دولار، والنحاس المركز31 مليون دولار،وسبائك الزنك 54 مليون دولار.



وأكدت أن المنتجات توجهت لأسواق الصين والعراق واندونيسيا وتركيا وتايلاند وافغانستان والإمارات وعمان وغانا وباكستان، حيث استحوذت هذه الأسواق على 88 بالمئة من اجمالي الصادرات في الفترة المذكورة.