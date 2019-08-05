"التخطيط": نسبة الضرائب في مصر منخفضة مقارنة بدول في نفس مستوانا

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن نسبة الضرائب في مصر منخفضة وتمثل أقل من 15% وبالمقارنة بالدول المشابهة لنا فإنها تتخطى 18%.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن البعض يرى أن الطريق الذي تشيده الدولة من أموال الضرائب فقط، ويرى أن من حقه استخدامه، دون دفع رسوم، متابعا: "الطريق تشيده الدولة، ولكنه بحاجة للصيانة، والرسوم التي يتم تحصيلها تنفق في الصيانة".

وأكد "كمالي"، أن الرسوم المفروضة على العبور من الطرق الجديدة بهدف صيانة الطرق بصورة دورية للحفاظ على جودتها، وحتى تصلح للاستخدام لـ 20 و30 سنة.