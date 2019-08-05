انتظام ثلاثي الأهلي في المران الجماعي

أعلن النادي الأهلي انتظام الثلاثي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان لاعبو الفريق في مران اليوم.



وكان الثلاثي تغيب عن مران الأهلي خلال الفترة الماضية بإذن من الجهاز الفني.



وأدى محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنيزيوم ولم يشاركو في التدريبات الجماعية.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.