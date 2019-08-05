جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية لقرية دسيا

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع بجامعة الفيوم مع الوحدة الصحية بقرية دسيا، اليوم، قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالمحافظة والوحدة المحلية بالقرية.



ضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية، ووقعت الكشف الطبي على المئات من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل حالات أخرى لمستشفى الفيوم الجامعي.