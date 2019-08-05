احذرى.. أفعال غير مسموحة فى الكشف عند طبيب النساء

تتعرض بعض النساء للقلق، إذاء أفعال غير سوية، أثناء تلقى الخدمات الطبية، فى المستشفيات أو بعض الأماكن الخاصة، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، أفعال غير مسموحة في الكشف عند طبيب النساء، بحسب حملة. "رعاية طبية آمنة للنساء".



- تصوير المريضة دون استئذانها:

يعد هذا الأمر خاطئ، فقد رصدت الحملة الطبية، مطالبة إحدى السيدات طبيبها بسداد تعويض كبير بسبب الألم النفسي الذي تسببه لها، عندما التقط صورًا للمناطق الخاصة في جسمها بهاتفه.



- التدخل في حياة المريضة الشخصية:

عبري بكل صراحة عن رفضك لتعليق طبيبك على حياتك الشخصية أو علاقتك الزوجية، أو بقرارك المتعلق بالإنجاب، أو عدم تناسق جسمك، إذ يقتصر دور الطبيب على تقديم المشورة الطبية فقط.



- المجاملات والثناء على شكلك أو جسمك:

حاولي دومًا صدَّ طبيب النساء إذا أثنى على جسمك أو شكلك، بحيث يكون تعليقه أشبه بالتحرش والخروج عما هو مسموح به.



- السماح بحضور آخرين دون موافقتك:

قد يحتاج الطبيب إلى الاستعانة بك كحالة لشرح شيء ما للطلاب أو المتدربين، وهو لا يحق له ذلك إلا بموافقتك؛ لذا إذا كنت مستاءة من التعري أمام آخرين بخلاف الطبيب، فمن حقك أن تعبري عن رفضك إجراء الكشف الطبي في وجود أي شخص آخر. وإن حدث لكِ أي من هذه الأمور، ارفضي على الفور بشكل قاطع أي تصرف غير لائق من طبيبك في أثناء الكشف، دون أن تشعري بالحرج فهذا حقك.



حملة من أجل رعاية طبية آمنة للنساء، هى حملة تنظمها مراكز طبيةومجموعة مؤسسات وجمعيات مدنية، تستهدف مقدمي الرعاية الطبية في كافة مراكز الرعاية الطبية العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، مثل الأطباء والطبيبات، الممرضين والممرضات، مساعدين التمريض، فني الأشعة والتحاليل، العاملات والعاملين الاداريين، ومتلقيات الرعاية الطبية من النساء.