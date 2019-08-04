"الصحفيين" تنتهي من تشكيل لجنة القيد

كشفت مصادر بنقابة الصحفيين، عن انتهاء المجلس من تسجيل لجنة القيد بالنقابة.



وجاءت الأسماء كالآتي: خالد ميري "رئيس"، ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس "أعضاء".



وتم استبعاد محمود كامل، من عضوية اللجنة.



كما تقرر تأجيل البت في موعد إجراء لجان القيد إلى حين اجتماع اللجنة وتحديد الموعد.



وكان أول اجتماع لتشكيل مجلس النقابة استقر على رئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، للجنتي القيد والتحقيق، وتم إرجاء البت في عضوية مقعدي القيد، على أن يتولى اثنان من ثلاثة زملاء يتشاورون بشأنها، وهم، هشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل.



وعقد مجلس النقابة أمس، برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا لاعتماد محضر اجتماع المجلس بتاريخ 22 يونيو، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 27 يوليو.



شارك فى الاجتماع كل من محمد شبانة سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى وجمال عبد الرحيم وكيلى النقابة، ومحمد خراجه، وحسين الزناتى، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحى، ومحمد يحيى يوسف من أعضاء مجلس النقابة.



وناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع، شئون القيد ولجنة التسويات وشئون الأعضاء وشئون الموظفين وشئون المبنى.