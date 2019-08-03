استجابة لـ "90 دقيقة".. الإفراج عن الشاب محمد الكردي بعد احتجازه عام في السعودية

استجابة لمناشدة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تم الإفراج عن الشاب المصري محمد أحمد الكردي في السعودية، الذي تم القبض عليه وهو يدخن الحشيش، وتم سجنه 6 أشهر، وبعد انقضاء مدة الحبس ظل محبوسا لعدة أشهر.

وقال الشاب محمد أحمد الكردي، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، إنه عاد لمنزله أول أمس، بعد الإفراج عنه من المملكة العربية السعودية، منوها إلى أن مدة احتجازه كانت 6 أشهر ولكنه تجاوز هذه المدة إلى أكثر من عام بسبب ضياع الأوارق الخاصة به.

ووجه الكردي الشكر للدكتور محمد الباز، وبرنامج 90 دقيقة، لمناشدة السلطات المصرية للتدخل لحل أزمته، مشيرا إلى أنه كان يعمل في شركة مقاولات بن لادن بالمملكة العربية السعودية.