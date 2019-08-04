أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ3 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك نوعًا من الإستقرار في الأسواق بالنسبة للخضار والفاكهة، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحي.



وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الطماطم ما بين 1.5 – 3.8 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر الخيار البلدي ما بين 2 – 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 9 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 5 – 9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 18 - 28 جنيها، واستقر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي من 1.5 – 3 جنيهًا، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدي 5-11 جنيهات.