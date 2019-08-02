"السراج" يمنح عناصر ميلشياته راتب شهرى يعادل مرتب لواء بالجيش

أصدر فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بصفته المتنازع عليها كقائد أعلى للجيش، قرارًأ بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي ما أسماها القرار "الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب" في إشارة للجماعات المسلحة المنضوية تحت حكومته.



ونص القرار الذي حمل رقم 66 2019 بتاريخ 31 يوليو وفقا لما أوردته صحيفة المرصد الليبية، مساء اليوم الجمعة، على رفع مرتبات قتلى "بركان الغضب" لتساوي مرتب أعلى رتبة في الجيش على أن تتم معاملتهم بنفس المعاملة.



وأوضحت الصحيفة الليبية، أن أعلى رتبة في طرابلس هي لواء ويعادل راتب من يحمل هذه الرتبة قرابة 6000 دينار ليبي.



وعملية بركان الغضب أطلقها السراج ردًا على عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة لتحرير العاصمة طرابلس من الميلشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتعيث فيها فسادًا.