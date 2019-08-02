ديدى وبريتيش بتروليوم تنشآن محطات شحن لسيارات الطاقة الجديدة

تعاونت منصة "ديدي تشوشينج" الصينية المتنقلة للنقل مع بريتش بتروليوم (BP) لبناء مشروع مشترك لتطوير وتشغيل محطات الشحن لسيارات الطاقة الجديدة في الصين، حسبما افادت وكالة انباء "شينخوا" الصينية.



وحاليا، تم ربط أول محطة شحن تابعة لشركة BP في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين بمنصة شحن ديدي للتشغيل التجريبي.



وبعد إنشاء المشروع المشترك، سيتم تسريع عملية البناء والتشغيل لمحطات الشحن، وفقا لديدي.



وقال توفان إرجينبيلجيك، مسؤول من بريتيش بتروليوم:" باعتبارها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، تقدم الصين فرصًا غير عادية لتطوير أعمال جديدة مبتكرة على نطاق واسع، ونرى أن هذه الشراكة مثالية لمثل هذه البيئة سريعة التطور".



نظرًا لوجود قاعدة كبيرة من المستخدمين لديدي، تتوقع BP أن تشهد محطات الشحن اقبالا بعد استخدامها، ما سيساعد BP أيضًا في توسيع نطاق أعمالها المتقدمة في مجال التنقل في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـتوفان إرجينبيلجيك.



وتعمل ديدي تشوشينج تحت علامتها التجارية الخاصة في الصين والمكسيك وأستراليا واليابان. كما استحوذت على شركة 99 البرازيلية الرائدة في مجال الركاب التشاركي في يناير 2018.



ووفقا للشركة، تربط شبكة الاستثمار والشراكة العالمية لحجز سيارات الأجرة ديدي بسبعة لاعبين دوليين رئيسيين لخدمة أكثر من 1000 مدينة، وتصل إلى أكثر من 80 بالمئة من سكان العالم.