بالخطوات.. طريقة عمل صينية هريسة باللوز

صينية الهريسة الشهية بجوز الهند واللوز، تحلية ممتازة في أقل من نصف ساعة تستغرق 25 دقيقة وتكفى أربع أفراد



المكونات

2 كوب سميد

1 كوب لبن كامل الدسم

1 كوب جوز هند مبشور

1 كوب زبدة أو زيت ذرة

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 كوب لوز للتزيين (أو زبيب أو أي مكسرات)

مقادير الشربات:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة ماء زهر

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون



الطريقة

-نسخن الفرن لدرجة حرارة 200.



-نضع السميد والسكر والبيكينج باودر وجوز الهند في بولة كبيرة ونضيف الزبدة المذابة أو الزيت ونخلط المكونات جيدا بملعقة خشبية.



-نضيف اللبن تدريجيا أثناء التقليب ونستمر بالتقليب حتى الحصول على عجينة متوسطة القوام، أي أنها ليست عجينة سائلة ولا سميكة للغاية.



-ندهن صينية فرن بقليل من الزيت ونفرد العجينة فيها حسب السمك المطلوب ونرص عليها قطع اللوز مع ضغطة خفيفة لتثبيت كل قطعة في العجين، أويمكنك رش أي مكسرات على الوجه حسب الرغبة.



-ندخل الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يحمرّ الوجه والجوانب وتنضج الهريسة.



-لتحضير الشربات: نضع الماء والسكر في حلة متوسطة على النار ونترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق مع نزع أي رغوة تتشكل على الوجه بالملعقة.



-نضيف عصير الليمون ونترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى يصبح العسل سميكًا قليلًا ثم نرفعه عن النار ونضيف ماء الزهر ونترك العسل ليبرد.



-نخرج صينية الهريسة من الفرن ونوزع عليها العسل البارد وهي ساخنة ونتركها 10 دقائق لتهدأ وتتشرب العسل ثم نقطعها ونقدمها.

