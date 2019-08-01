جمال عبدالناصر: "بلا دليل" يعتمد على التشويق لجذب المشاهد

قال الفنان جمال عبدالناصر، إن مسلسله الجديد "بلا دليل" يعتمد على عنصر التشويق لأنه يدور في إطار بوليسي.



وأضاف "عبدالناصر" أن العمل يحتاج إلى جهد كبير في التصوير لوجود تفاصيل كثيرة بداخله، متمنيًا أن يحقق نسبة مشاهده عالية أثناء عرضه على الشاشة الفضية خلال الفترة المقبلة.



تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل وقعت ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل الحقيقي مما ينتج عنها تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل لهذه الجريمة.



"بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، أشرف زكى، إنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هاشم، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى هاجر الشرنوبي،قصة وسيناريو وحوار إنجى علاء،إخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.