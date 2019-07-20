بنك "الإمارات دبي الوطني" يستحوذ على "دينيز بنك" في تركيا

أعلن هاكان أتيس الرئيس التنفيذي لـ"دنيز بنك"، ومقره تركيا، أن "بنك الإمارات دبي الوطني" أكمل الاستحواذ على البنك، الذي يعد الفرع الخارجي الأكبر لـ"سبير بنك" المملوك للدولة الروسية.



يشار إلى أن "دنيز بنك" هو خامس أكبر بنك في تركيا، بينما "سبير بنك" وبنك الإمارات دبي الوطني هما الأكبر في بلديهما.



وبحسب بيان للبنك عن "أتيس" القول خلال مراسم للتوقيع إن الصفقة من شأنها المساهمة في تحسين "الصداقة القائمة منذ فترة طويلة" بين تركيا والإمارات.



وتأتي الصفقة، التي أعلن "دنيز بنك" في أبريل أن قيمتها تقدر بـ5ر15 مليار ليرة (8ر2 مليار دولار)، رغم التوتر في العلاقات بين الإمارات وتركيا على خلفية دعم أنقرة لقطر في الخلاف بين الجانبين.



وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، القول:"الاقتصاد التركي ينمو بسرعة ويوفر لنا فرصة شديدة الأهمية للتوسع".



وكان "سبير بنك" استحوذ على "دنيز بنك" عام 2012 مقابل 5.3 مليار دولار.