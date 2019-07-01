جنوب سيناء تهدى درع المحافظة للسفير اليونانى

أقام محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء بأحد الفنادق الكبري بشرم الشيخ، تكريما لـ"ميخائيل دياميسيس" سفير اليونان لدى مصر- الذي ينتهي عمله في سبتمبر القادم - بحضور زوجته السفيرة تيريزه سفيرة اليونان لدى تونس، و"توني كازامياس" مستشار رئيس دير سانت كاترين.



ووجه محافظ جنوب سيناء، الشكر لسفير اليونان متمنيا له التوفيق في حياته السياسية، كما قدم الشكر أيضا لتونى كازامياس مستشار مطران سانت كاترين للمجهودات التي يبذلها لتوطيد العلاقات اليونانية المصرية في مجال السياحة والاستثمار والسياسة مع محافظة جنوب سيناء.



ومن جانبه، أعرب السفير اليوناني عن سعادته للعمل على مدار ثلاث سنوات في سفارة اليونان لدى القاهرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لمجهوداته المبذولة في تطوير مدن جنوب سيناء السياحية وخاصة في دير سانت كاترين ودعمه الدائم لجميع الرهبان به.



وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للسفير، كما أهدى زوجته الشال البدوي كهدية تذكارية.