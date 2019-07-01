طيران الجيش الليبى يقصف مواقع ميلشيات الوفاق بمدينة غريان

قصف طيران الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأربعاء، مواقع داخل مدينة غريان الخاضة لسيطرة ميلشيات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.



وأوضح موقع "ليبيا مباشر" في خبر عاجل، أن الضربات اجوية لسلاح الجو التابع للجيش الوطني، تستهدف معسكر "ناصر إشطيبة"، أحد قيادات الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمنطقة القواسم شمال شرق مدينة غريان.



كما لفت الموقع إلى أن طيران الجيش يشن قصفًا بشكل مستمر علي معسكر "بوغيلان" بمدينة غريان.



وأشارت إلى سماع أصوات انفجار الذخائر، وأنباء عن وجود عدد من القتلى.



يأتي ذلك بعد وقت قليل من قصف سلاح الجو شاحنتين لمليشيات حكومة الوفاق، محملتين بالذخيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس.



وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي، معركة طوفان الكرامة، لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج وتسيطر على مؤسسات الدولة وتعيث بها فسادًا.