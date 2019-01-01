مفاجأة.. عملك وراء إصابتك بأمراض الضغط

تعتبر أمراض الضغط من أكثر الأمراض انتشار بين البعض، سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع.



ووفقا لما جاء بموقع "ديلى ميل" البريطانى، فأظهرت إحصائية جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن أمراض الضغط تصيب أكثر من 70% من سكان العالم.



وأشار العلماء إلى أن من بين كل 10 أشخاص يعانى 7 من أمراض الضغط، الأمر الذى فتح الكثير من التساؤلات حول الأسباب التى أدت إلى ارتفاع النسبة.



وأوضح الباحثون، أن ضغوط الحياة اليومية، من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الضغط، حيث أكد العلماء أن التعرض لضغط العمل من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالضغط.



وأضاف الباحثون، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الضغط بنسبة 60% مقارنة بالرجال.



وحذر الأطباء من أمراض الضغط، حيث تعتبر أنها النواة الأولى لأمراض القلب وانسداد الشرايين.