صحيفة باكستانية: عمران خان قد يزور أفغانستان قريبًا

أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم، أن رئيس الوزراء عمران خان قد يزور أفغانستان قريبا في محاولة للمساعدة في عملية السلام في ظل التقارب بين واشنطن وإسلام آباد بعد توترات استمرت طويلا.



وقال مساعدون مقربون من رئيس الوزراء الباكستاني لصحيفة "ذا ناشن" الباكستانية، إن عمران خان وعد بلعب دور "أكثر إيجابية" في عملية السلام الأفغانية خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.



من جانبه، قال مساعد رئيس الوزراء: "تقوم إسلام آباد بالفعل بكل ما في وسعها لضمان السلام في أفغانستان، نحن على استعداد لتعزيز الجهود لتحقيق الهدف، السلام في أفغانستان أمر حيوي للاستقرار الإقليمي"، فيما صرح مسئول كبير آخر بأن زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني الأخيرة لأمريكا قد حسنت العلاقات بين البلدين، مضيفا أن عمران ينوى زيارة أفغانستان.