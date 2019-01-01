الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
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100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:27 ص
تصوير : احمد حسن
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