ليفربول إيكو: حلاق مغربي يرسم صورة صلاح على رأس زبائنه

سلطت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، الضوء على حلاق بريطاني يفتخر بمهاراته في تنفيذ قصات شعر على شكل اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.



وقالت الصحيفة، إن رضوان العلمي، ويبلغ من العمر 38 عامًا، نجح في رسم صورة صلاح على رأس زبائنه العاشقين للملك المصري.



وأضافت أن رضوان مغربي الجنسية وأحد مشجعي الريدز قرر الاحتفال بفوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أوروبا من خلال رسم صورة صلاح بهذا الشكل الجرئ.



وأشارت إلى أن رضوان من عاشقي صلاح، وقال "السبب في رسم هذه الصورة هو حبي لليفربول ومحمد صلاح، فهو لاعب متواضع".



وأوضحت أن عملية الرسم بالحلاقة استغرقت ما يقرب من ساعتين ونصف.