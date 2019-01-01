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رياضة

غموض حول مستقبل توماس مولر مع بايرن ميونخ

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:13 م
توماس مولر
توماس مولر
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أظهر فريق بارين ميونخ الألماني لكرة القدم، خلال تدريب مفتوح أمام ألفي مشجع، أن لاعبيه مستعدون لخوض أسبوع من العمل الشاق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وعاد الفريق من جولة في أمريكا، ويخوض مباراتين وديتين على أرضه بعد غد الثلاثاء أمام فناربخشة التركي، وريال مدريد أو توتنهام يوم الأربعاء ويتبعهما مواجهة بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري، في كأس السوبر الألماني، وهي بداية الموسم الحقيقية بالنسبة للجماهير.

وبينما يعمل المدرب نيكو كوفاتش، استعدادًا لمواجهة إينريجي كوتوبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا في 12 أغسطس المقبل، قبل مواجهة هيرتا برلين في الدوري يوم 16 من الشهر نفسه، ينصب تفكيره على مصير توماس مولر.

ويبدو أن المدرب استقر على اللعب بطريقة 4-3-3، مما يعني أن دور صنع اللعب خلف المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يلعبه دائمًا مولر، غير مطلوب.

ولا يملك مولر، اللاعب الألماني الدولي السابق، السرعة المطلوبة للعب على الجانبين، إذ يتوقع أن يشل مركزي الجناحين سيرج نابري وكينجسلي كومان ما لم ينجج بايرن ميونخ في التعاقد مع جناح إضافي، وهو الأمر الذي يطمح إليه، بعد رحيل الثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري.

كما أن الفريق لديه أيضًا اللاعب الشاب ألفونسو ديفيز كلاعب احتياطي.

وكانت تتم الاستعانة بمولر كمهاجم بديل لليفاندوفسكي في جولة أمريكا، ويتوقع للاعب أن يقضي فترات طويلة على مقاعد البدلاء. وقال المدرب: لعب توماس في الأمام لسبب.. علينا أن نكون مستعدين عندما يحتاج روبرت للراحة، لأي سبب كان.

وأضاف: كل اللاعبين يقاتلون للحصول على مركز في التشكيل الأساسي، كل لاعب يريد دعم فرصه في اللعب في المباريات الرسمية الأولى.. حتى فترة التوقف الدولي لن تكون لدينا مباريات كثيرة، لا تلعب كل ثلاثة أيام.

وأكد مدرب بايرن ميونخ: ليس من السهل دائمًا على المدرب لأنه ربما تكون هناك عملية تدوير بشكل أقل.

ووصل المهاجم يان-فيتي آرب من نادي هامبورج، ولكن اللاعب الشاب سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع الفريق، وربما يسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم آخر لتخفيف الحمل عن ليفاندوفسكي.

وتعاقد بايرن بالفعل مع بنيامين بافار ولوكاس هيرنانديز، بطلي العالم مع المنتخب الفرنسي، ومع ذلك يظل هيرنانديز غير جاهز بعد إجرائه جراحة في الركبة.

ويبدو أن مطاردة بايرن ميونخ لجناح تشيلسي، كالوم هودسون أودوي، انتهت ويخشى بايرن ميونخ من أن يرفع مانشستر سيتي سعر اللاعب ليروي ساني.

ولكن بطل الدوري الألماني عازم على إجراء بعض الصفقات.

وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي لصحيفة بيلد آم سونتاج: بالتأكيد ستكون هناك انتقالات، كما استغل المقابلة لقول إنه يخطط للبقاء بمنصبه حتى انتهاء عقده في 2021.
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