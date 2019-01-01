محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأن يلتزم الصمت ويعتزل الحديث في السياسة.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أنصح علاء مبارك أن يصمت، فكفاه حديثا فيما لا يعرف ولا يفهم"، منوهًا بأن علاء مبارك هو رجل بيزنيس في المقام الأول، وتربح كثيرًا من وضع العائلة السياسي مضيفًا: "اقعد في جنب إحنا مش ناقصينك".

واستكمل: "جمال مبارك الذي كان يلعب في أروقة السياسة لا يتحدث فيها حاليًا، فلماذ تتحدث أنت".