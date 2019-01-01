الآلاف يشيعون الراحل فاروق الفيشاوي إلى مثواه الأخير

شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعد ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.



كان في مقدمة الحضور محمد هنيدي، آسر ياسين، المخرج أحمد صقر، أحمد عبد العزيز، عماد رشاد، شريف باهر، جمال العدل، نهال عنبر، أكرم حسني، طارق لطفي، ومحمد إبراهيم يسري، عمرو يوسف، نبيل الحلفاوي، هاني مهنى، سامح الصريطي، رجاء الجداوي، دنيا عبد العزيز، المخرجة كاملة أبو ذكري، نبيل الحلفاوي، أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان رشوان توفيق.



ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء، الأحد المقبل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



رحل فاروق الفيشاوي عن عالمنا فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 عامًا، حيث أعلن إصابته بالمرض خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة.