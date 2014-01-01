عمرو يوسف عن الفيشاوي: "كان شخص استثنائي محب للحياة"

كتب الفنان عمرو يوسف تغريدة له على تويتر ينعى فيها وفاة الفنان فاروق الفيشاوى قائًلا: "كان شخص استثنائي محب للحياة ومحب لكل من حوله".



وأضاف خلال تغريدته على تويتر: "بسيط متواضع ودوغري، أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جدًا بس إن شاء الله في مكان أحسن بكتير".



ورحل الممثل المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.



ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".



وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر 2018.