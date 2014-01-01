وصول الجداوي والصريطي والحلفاوي لأداء صلاة الجنازة على "الفيشاوي"



وصل الفنان نبيل الحلفاوي وسامح الصريطي والفنانة رجاء الجداوي إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة على الفنان فاروق الفيشاوي بعد صلاة الظهر.



توفي الفنان فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وإصابة بمرض السرطان الذي أعلن عنه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتدهور حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي قبل أن يرحل قبل ساعات.



ولد الفنان الراحل عام 1952 بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الآداب، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته أبرزها "الباطنية" و"فتوة الجبل" و"وحوش الميناء" و"عندما يبكي الرجال" و"الكف" و"الأستاذ يعرف أكثر"، وغيرها.