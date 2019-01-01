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رياضة

التشكيل.. أزارو يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:19 م
جريدة الدستور
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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل.


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