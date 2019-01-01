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التشكيل.. أزارو يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:19 م
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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل.
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